Ученые создали Распределяющую шляпу, узнающую мысли человека — почти как в «Гарри Поттере»
Инженеры из американского университета 2 марта рассказали, что создали шляпу, которая понимает, что в голове у человека
Инженеры из Массачусетского технологического университета разработали устройство, способное распознать, какие объекты представляет человек. В дизайне своего изобретения они руководствовались знаменитой Распределяющей шляпой (Sorting Hat) из серии книг о Гарри Поттере, мальчике-маге.
Головной убор работает так: с помощью электроэнцефалографии он регистрирует активность мозга, а потом отдает эти данные нейросети. Она, в свою очередь, сопоставляет паттерны активности с теми, которые были записаны при калибровке системы.
Основная цель Думающей шляпы (Thinking Cap), по словам ее разработчицы Натальи Косминой, в том, чтобы помогать студентам повышать самооценку и успеваемость: если учащийся будет доверять шляпе, он поверит в ее мотивацию.
«Когда вы визуализируете объект, в мозгу возникают частоты и активность, которые мы можем уловить. В этом нет магии, это чистая неврология» — приводит слова Косминой The Boston Globe.
Симбиоз искусства и технологий:
Распределяющая шляпа в серии книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере определяла, кто из учеников предрасположен учиться на каком факультете школы магии Хогвартс.
Разработка Косминой также может определить, о каком выборе думает человек, надевший ее.
«Шляпа скажет: "О, тебе в Гриффиндор!" — утверждает Космина. — А еще она расскажет вам не только о факультете, но и о том, что вы на самом деле думаете. И вам не нужно произносить ни единого слова — только очень сосредоточиться».
Разработку представят на научной выставке в Массачусетском институте во вторник, 5 марта.
Массачусетский технологический институт (MIT) — частный университет и исследовательский центр в Кембридже, США. Один из самых престижных вузов мира. 81 член сообщества MIT являются лауреатами Нобелевской премии.
Юга.ру и ранее писали о забавных и интересных изобретениях студентов и ученых MIT: так, 15 лет назад там создали работающую сердечную ткань из клеток крыс, а в 2009 году выяснили, что с помощью магнитной стимуляции определенных областей мозга можно изменить моральные принципы и суждения человека.
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