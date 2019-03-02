Ученые создали Распределяющую шляпу, узнающую мысли человека — почти как в «Гарри Поттере»

Инженеры из американского университета 2 марта рассказали, что создали шляпу, которая понимает, что в голове у человека

Инженеры из Массачусетского технологического университета разработали устройство, способное распознать, какие объекты представляет человек. В дизайне своего изобретения они руководствовались знаменитой Распределяющей шляпой (Sorting Hat) из серии книг о Гарри Поттере, мальчике-маге.

Головной убор работает так: с помощью электроэнцефалографии он регистрирует активность мозга, а потом отдает эти данные нейросети. Она, в свою очередь, сопоставляет паттерны активности с теми, которые были записаны при калибровке системы.

Основная цель Думающей шляпы (Thinking Cap), по словам ее разработчицы Натальи Косминой, в том, чтобы помогать студентам повышать самооценку и успеваемость: если учащийся будет доверять шляпе, он поверит в ее мотивацию.

«Когда вы визуализируете объект, в мозгу возникают частоты и активность, которые мы можем уловить. В этом нет магии, это чистая неврология» — приводит слова Косминой The Boston Globe.