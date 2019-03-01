Женщина умерла на борту самолета, летевшего в Махачкалу
В самолете, летевшем рейсом Санкт-Петербург — Махачкала, вечером 28 февраля во время полета скончалась женщина
Самолет авиакомпании «Победа» приземлился в аэропорту столицы Дагестана около 20:35. После посадки стюардессы попытались разбудить одну из пассажирок, однако выяснилось, что она умерла.
По данным «Российской газеты», женщина летела с сопровождающим, у нее было серьезное заболевание.
Как сообщали Юга.ру, в начале февраля на борту самолета Москва — Сочи умер мужчина. В январе самолет Краснодар — Москва экстренно сел в Воронеже из-за смерти пассажира.
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