Женщина умерла на борту самолета, летевшего в Махачкалу

В самолете, летевшем рейсом Санкт-Петербург — Махачкала, вечером 28 февраля во время полета скончалась женщина

Самолет авиакомпании «Победа» приземлился в аэропорту столицы Дагестана около 20:35. После посадки стюардессы попытались разбудить одну из пассажирок, однако выяснилось, что она умерла.

По данным «Российской газеты», женщина летела с сопровождающим, у нее было серьезное заболевание.