Женщина умерла на борту самолета, летевшего в Махачкалу

Дагестан

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В самолете, летевшем рейсом Санкт-Петербург — Махачкала, вечером 28 февраля во время полета скончалась женщина

Самолет авиакомпании «Победа» приземлился в аэропорту столицы Дагестана около 20:35. После посадки стюардессы попытались разбудить одну из пассажирок, однако выяснилось, что она умерла.

По данным «Российской газеты», женщина летела с сопровождающим, у нее было серьезное заболевание.

Как сообщали Юга.ру, в начале февраля на борту самолета Москва — Сочи умер мужчина. В январе самолет Краснодар — Москва экстренно сел в Воронеже из-за смерти пассажира.

Авиация Махачкала смерть
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