Шесть лыжников попали под лавину в Карачаево-Черкесии, один из них погиб

Карачаево-Черкесия

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В горах Карачаево-Черкесии 28 февраля шесть лыжников попали под лавину, есть жертвы

Лавина сошла около 14:50 в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе республики, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике.

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В результате схода лавины один человек погиб, еще одного госпитализировали на вертолете, остальных ищут спасатели, пишет «Интерфакс».

Преположительно, лыжники катались вне трасс.

Как сообщали Юга.ру, в начале января в горах Сочи погибли под лавиной два туриста из Москвы.

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