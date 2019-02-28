Шесть лыжников попали под лавину в Карачаево-Черкесии, один из них погиб
Карачаево-Черкесия Валерия Дульская
В горах Карачаево-Черкесии 28 февраля шесть лыжников попали под лавину, есть жертвы
Лавина сошла около 14:50 в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе республики, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике.
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В результате схода лавины один человек погиб, еще одного госпитализировали на вертолете, остальных ищут спасатели, пишет «Интерфакс».
Преположительно, лыжники катались вне трасс.
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