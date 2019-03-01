В Краснодаре начали проводить тестирование детей для выбора подходящего вида спорта

В Краснодаре 28 февраля состоялось официальное открытие инновационного проекта «Стань чемпионом», который поможет определить подходящий вид спорта для ребенка

Проект «Стань чемпионом» — это программно-аппаратный комплекс отбора детей, их спортивной ориентации на основе комплексной скрининговой оценки психофизиологических, антропометрических и функциональных характеристик организма, который позволяет выявить, к какому виду спорта предрасположен ребенок и в каких видах спорта он сможет достичь высоких спортивных результатов.

Проект инициирован Федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России и реализуется автономной некоммерческой организацией «Стань чемпионом» при поддержке министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

«Для того, чтобы выявить подходящий вид спорта, в котором ребенок сможет самореализоваться, на базе центра будут проводить оценку психофизиологических и функциональных способностей организма, антропометрические измерения и спортивные тестирования», — рассказал исполнительный директор АНО «Стань чемпионом» Александр Назаров.