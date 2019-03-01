В Краснодаре начали проводить тестирование детей для выбора подходящего вида спорта
В Краснодаре 28 февраля состоялось официальное открытие инновационного проекта «Стань чемпионом», который поможет определить подходящий вид спорта для ребенка
Проект «Стань чемпионом» — это программно-аппаратный комплекс отбора детей, их спортивной ориентации на основе комплексной скрининговой оценки психофизиологических, антропометрических и функциональных характеристик организма, который позволяет выявить, к какому виду спорта предрасположен ребенок и в каких видах спорта он сможет достичь высоких спортивных результатов.
Проект инициирован Федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России и реализуется автономной некоммерческой организацией «Стань чемпионом» при поддержке министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.
«Для того, чтобы выявить подходящий вид спорта, в котором ребенок сможет самореализоваться, на базе центра будут проводить оценку психофизиологических и функциональных способностей организма, антропометрические измерения и спортивные тестирования», — рассказал исполнительный директор АНО «Стань чемпионом» Александр Назаров.
Тестирование проводится бесплатно, оно рассчитано на детей из Краснодара и края от 6 до 12 лет.
Комплекс тестирования создан в первую очередь для того, чтобы помочь родителям и тренерам в выборе вида спорта для ребенка.
«Раньше тренеры сами ходили по школам, смотрели на ребят, выбирали. А сегодня на помощь тренерам приходит наука. Это очень важно, и я рад, что мы одни из тех, кто стартует, продвигает этот проект. И мы один из восьми регионов, которые начинают тестирование. Любой желающий сможет протестироваться и получить рекомендации, которые помогут родителям определиться с дальнейшей специализацией детей», — отметил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков.
В Краснодаре проект «Стань чемпионом» будет реализовываться в экспериментальном режиме в течение трех лет — до мая 2021 года.
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