Полицейские устроили погоню со стрельбой на Кубани

МВД 28 февраля сообщило, что в Краснодарском крае полицейские во время погони за машиной открыли по ней огонь

На трассе станица Отрадная — хутор Трактовый во время оперативного мероприятия сотрудники ДПС заметили тонированный автомобиль ВАЗ-2101. Они потребовали у водителя остановиться, однако он не отреагировал и увеличил скорость. Полицейские начали его преследовать.

Водитель машины несколько раз выезжал на встречную полосу. Тогда полицейский дважды выстрелил в воздух для предупреждения, после чего открыл огонь по колесам автомобиля.

Сотрудники ДПС задержали 20-летнего местного жителя, который был за рулем машины. Против него составили пять административных протоколов, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.