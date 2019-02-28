Полицейские устроили погоню со стрельбой на Кубани

Краснодарский край

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МВД 28 февраля сообщило, что в Краснодарском крае полицейские во время погони за машиной открыли по ней огонь

На трассе станица Отрадная — хутор Трактовый во время оперативного мероприятия сотрудники ДПС заметили тонированный автомобиль ВАЗ-2101. Они потребовали у водителя остановиться, однако он не отреагировал и увеличил скорость. Полицейские начали его преследовать.

Водитель машины несколько раз выезжал на встречную полосу. Тогда полицейский дважды выстрелил в воздух для предупреждения, после чего открыл огонь по колесам автомобиля.

Сотрудники ДПС задержали 20-летнего местного жителя, который был за рулем машины. Против него составили пять административных протоколов, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в конце января в Ставрополе водитель без прав час уходил от полицейской погони и протаранил оградительные ежи.

Министерство внутренних дел РФ Полиция Стрельба
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