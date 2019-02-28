В Ростове мужчина избил знакомого и заживо сжег его

В Ростове в феврале суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве человека

По версии следствия, в октябре 2017 года 33-летний ростовчанин в сарае выпивал со своим 61-летним знакомым и поссорился с ним. Во время конфликта он стал бить мужчину руками и ножом по голове и телу.

После этого злоумышленник оставил пострадавшего в сарае, поджег папку, бросил ее внутрь и скрылся. Прохожий заметил дым и зашел в постройку. Он потушил горящего мужчину и вызвал скорую помощь.

Мужчину госпитализировали и прооперировали, однако от полученных травм он умер.

Через несколько дней полиция задержала подозреваемого на территории Краснодарского края.

Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила 28 февраля пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.