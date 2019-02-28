В Ростове между двух автобусов насмерть раздавило водителя одного из них

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 27 февраля автобус задавил водителя, который не поставил его на ручник

Инцидент произошел на конечной — на остановке «Сельмаш».

Водитель припарковал автобус № 58 в полуметре от другого и, не поставив свою машину на ручной тормоз, вышел из кабины. Затем 50-летний сотрудник АТП решил пойти на рынок и попытался протиснуться между автобусами.

В этот момент 58-й автобус покатился на водителя, он оказался зажат между машинами, и его раздавило насмерть, передает 161.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

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В Ростове между двух автобусов насмерть раздавило водителя одного из них
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