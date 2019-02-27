Трех боевиков убили в частном секторе Нальчика

Силовики убили трех боевиков в ходе перестрелки в Нальчике 27 февраля

Около 4 часов утра в рамках спецоперации сотрудники ФСБ и МВД заблокировали подозреваемых в частном доме на улице Карданова.

«На предложение сдаться находившиеся в доме лица ответили огнем из автоматического оружия. В ходе боестолкновения трое нападавших были уничтожены. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе СКР по Кабардино-Балкарии.

При осмотре дома следователи обнаружили оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления взрывных устройств.

Личности убитых бандитов установлены. По данным Национального антитеррористического комитета, они планировали теракт на территории республики.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 (Незаконный оборот оружия) и ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).