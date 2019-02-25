«Ростелеком» организовал трансляцию всероссийского открытого урока «Настройся на будущее»

В феврале «Ростелеком» стал партнером всероссийского открытого урока «Настройся на будущее»

Урок организовало Министерство просвещения вместе с порталом «ПроеКТОриЯ», он был посвящен строительству и умным городам. «Ростелеком» организовал трансляцию: на связь с московской студией вышли учащиеся из Краснодара, Сочи, Новороссийска и Воронежа. Ведущий мероприятия Антон Комолов рассказал, что эти города входят в международный клуб умных городов.

Также в уроке приняли участие генеральный директор научно-технического центра «Эталон» Арсентий Сидоров, заместитель директора департамента строительства концерна КРОСТ Алексей Слепнев и первый заместитель генерального директора госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин.

Эксперты рассказали детям, за сколько дней можно построить дом, что проходит быстрее — проектирование или стройка, и какие российские города самые умные.

«Жизнь современного общества становится технологически все сложнее и разнообразнее. Виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, 3D-печать, робототехника, беспилотный транспорт, интернет вещей — все это уже не фантастика, а возможности для создания вполне реального "города будущего". Но чтобы построить такой город, нужны специалисты с самыми разными компетенциями. Как стать таким специалистом и какие задачи ему предстоит решать — все это участники встречи обсуждали во время видеоконференции», — сказал замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Андрей Цветков.

Директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков отметил вопрос одного из школьников: что будет, если умный город населить глупцами? Один из экспертов ответил, что жители такого города будут неизбежно умнеть.

«Система видеонаблюдения, электронная оплата и Wi-Fi в транспорте, умные остановки, показывающие время прибытия транспорта, умные светофоры, регулирующие движение в зависимости от ситуации на дороге, — все эти элементы умного города, которых не было еще несколько лет назад, сегодня стали удобными и привычными реалиями нашей жизни» — цитирует Цветкова пресс-служба «Ростелекома».