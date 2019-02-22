Банк «Кубань Кредит» вошел в программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Министерство экономического развития РФ включило банк «Кубань Кредит» в число организаций, участвующих в госпрограмме льготного кредитования бизнеса

Кредиты по льготной ставке в размере 8,5% годовых в банке «Кубань Кредит» смогут получить предприятия малого и среднего предпринимательства, входящие в Единый реестр субъектов МСП.

Сумма кредита — от 3 до 100 млн рублей (на пополнение оборотных средств) и от 3 млн до 1 млрд рублей (на инвестиционные цели). Суммарный объем кредитов, которые могут быть выданы одному заемщику в течение одного финансового года, не может превышать 400 млн рублей на инвестиционные цели или 100 млн рублей на пополнение оборотных средств.

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В пресс-службе «Кубань Кредит» 21 февраля рассказали, что по объему выданных за 2018 год кредитов малому и среднему бизнесу компания вошла в топ-10 российских банков, по версии агентства «Эксперт РА».

Как сообщали Юга.ру, по итогам 2018 года «Кубань Кредит» занял 70-е место в рейтинге российских банков по объему активов.

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