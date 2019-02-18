«ЕвроХим» заключил соглашение о сотрудничестве с Краснодарским краем

На Российском инвестиционном форуме в Сочи «ЕвроХим» подписал соглашение с администрацией Краснодарского края

Общая стоимость инвестиций компании составит 15 млрд рублей. Документ подписали генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев, представители администраций Краснодарского края и Белореченского района.

В пресс-службе компании уточнили, что предметом трехстороннего документа стали намерения компании реализовать два масштабных проекта по комплексной модернизации и расширению производственных мощностей предприятия «ЕвроХим-Белореченские минудобрения». Сроки реализации инвестиционных проектов — до 2022 года. Проекты предусматривают удвоение мощности производства минеральных удобрений на предприятии в Белореченске.

«За пять лет мы собираемся потратить порядка 10-15 млрд рублей и удвоить производство на ООО "ЕвроХим-Белореченские минеральные удобрения". Это будет высокоэффективное экологичное производство, это будут новые рабочие места и возможность для социального развития Белореченска», — рассказал порталу Юга.ру Нечаев.

Он обратил внимание, что на производстве будут использоваться лучшие технологии из тех, которые существуют в мире на сегодняшний день.

«Продукция, которую мы производим в Краснодарском крае, очень востребована, в том числе в Европе и в Америке. Теперь, благодаря удвоению объемов производства, появятся новые возможности для увеличения экспорта высокотехнологичных удобрений, которые необходимы фермерам во всем мире», — подчеркнул гендиректор АО «МХК «ЕвроХим».

Как сообщали Юга.ру, Российский инвестиционный форум прошел в главном Медиацентре Сочи 14 и 15 февраля.