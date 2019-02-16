«Кубаньэнерго» представило проекты по цифровизации сети на Российском инвестиционном форуме

Во время РИФ-2019 глава ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») рассказал журналистам о цифровизации электросетей компании

Во время пресс-подхода на форуме генеральный директор «Кубаньэнерго» Александр Гаврилов рассказал о реализации мероприятий в рамках принятой «Россетями» концепции «Цифровой трансформации 2030». По его словам, энергетика Кубани уже шагнула в эру цифровизации.

«Руководство "Россетей" ставит задачу создать к 2030 году эффективную и опережающую мировые стандарты цифровую сетевую инфраструктуру. При этом программы цифровой трансформации будут реализовываться в рамках существующих тарифно-балансовых решений, исходя из возможностей инвестпрограмм компании, то есть не будет влиять на тариф для конечного потребителя», — подчеркнул Александр Гаврилов.

Цифровая сеть состоит из ряда элементов: центры управления сетями, цифровые подстанции, реклоузеры, цифровые каналы передачи данных. Эта система управляется в режиме реального времени и отслеживает параметры и режимы работы всех участников процесса выработки, передачи и потребления электроэнергии.

Александр Гаврилов подробнее рассказал о нескольких цифровых проектах «Кубаньэнерго». Среди них проект «цифровой подстанции» на базе существующей подстанции 110 кВ «Туапсе-город». А в Лазаревском районе Сочи запланирована реконструкция сети с применением реклоузеров. Также продолжается строительство волоконно-оптических линий связи, а в ближайшем будущем в сочинском энергорайоне появится новая цифровая подстанция.

Российский инвестиционный форум прошел в главном Медиацентре Сочи 14 и 15 февраля.