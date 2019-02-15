«Кубаньэнерго» установило более 200 тысяч «умных» счетчиков

В рамках РИФ-2019 генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») рассказал журналистам о введении в эксплуатацию интеллектуальных приборов учета

«Несмотря на то, что внедрение современных систем учета электроэнергии законодательно оформлено в конце 2018 года, эта работа в компании ведется уже несколько лет», — рассказал Александр Гаврилов на пресс-подходе на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Переход на интеллектуальные системы учета потребляемой энергии — одна из важных составляющих цифровой трансформации энергосетей, которая является основной стратегией развития группы компаний Россети на данный момент. Главный принцип цифровизации — качественно новый подход к обслуживанию потребителей.

Начиная с 2015 года, «Кубаньэнерго» заключило 27 энергосервисных контрактов с инвесторами на общую сумму 5,1 млрд руб. В активной разработке сейчас программы, которые позволят с 2020 года «подхватить» ответственность за организацию учета электроэнергии у потребителей и обеспечить предоставление минимального набора функций интеллектуальных систем учета.

Преимущества «умных» счетчиков генеральный директор компании описал так: «Для потребителей — это дистанционный мониторинг электропотребления, управления нагрузкой, контроль параметров качества, выбор тарифного меню. Для сетевых организаций — возможность контролировать состояние оборудования и оперативно реагировать в случае возникновения внештатных ситуаций».

Российский инвестиционный форум открылся 14 февраля в главном Медиацентре Сочи. Он продлился два рабочих дня и завершился в пятницу 15 февраля.