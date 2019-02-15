В сочинском отеле «Богатырь» провели прием для участников инвестфорума

В отеле-замке «Богатырь» в «Сочи Парке» состоялся торжественный прием от имени оргкомитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума

Отель впервые был выбран официальной площадкой для этого приема.

С приветственным словом к гостям обратились заместитель председателя правительства РФ, председатель организационного комитета Российского инвестиционного Форума Дмитрий Козак и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На мероприятии выступили Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай», а также финалистка шоу «Голос», певица Юлия Литош.

«Концепция отеля-замка "Богатырь" уникальна не только для Сочи, но и для России в целом. И поскольку инвестиционный форум — крупнейшее событие, которое становится все более значимым в международных деловых кругах, мы выбрали эту площадку, доказывающую уникальность нашей страны», — рассказала руководитель дирекции творческих проектов фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова.

Она отметила удобную локацию отеля, который находится вблизи от главного Медиацентра, где проходят основные мероприятия деловой программы.

«Выбранный нами Георгиевский конференц-зал полностью подходит для события высокого уровня. Гости торжественного приема имели возможность оценить прекрасную атмосферу замка и пообщаться в неформальной обстановке перед началом основного рабочего дня форума», — отметила Иванова.

Российский инвестиционный форум проходит в главном Медиацентре Сочи 14 и 15 февраля.