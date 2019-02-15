На панельной дискуссии Сбербанка в Сочи обсудили экспортный потенциал предприятий юга России и Северного Кавказа

В ходе Российского инвестиционного форума Сбербанк организовал дискуссию по развитию экспортного потенциала предприятий юга России и Северного Кавказа

В ходе нее было отмечено, что Сбербанк выступает одним из лидеров проекта «Экспортный акселератор», который он реализует совместно с Российским экспортным центром.

«Основная цель проекта — формирование комплексных компетенций в области внешнеэкономической деятельности у представителей бизнеса. А также создание условий "бесшовного" выхода на внешние рынки для потенциальных экспортеров либо для компаний, желающих расширить географию и ассортимент поставок», — рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Ирина Ткаченко.

По ее словам, Сбербанк готов помогать развивать экспортную деятельность российским предприятиям, продукция которых конкурентоспособна на мировом рынке.