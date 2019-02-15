На панельной дискуссии Сбербанка в Сочи обсудили экспортный потенциал предприятий юга России и Северного Кавказа
В ходе Российского инвестиционного форума Сбербанк организовал дискуссию по развитию экспортного потенциала предприятий юга России и Северного Кавказа
В ходе нее было отмечено, что Сбербанк выступает одним из лидеров проекта «Экспортный акселератор», который он реализует совместно с Российским экспортным центром.
«Основная цель проекта — формирование комплексных компетенций в области внешнеэкономической деятельности у представителей бизнеса. А также создание условий "бесшовного" выхода на внешние рынки для потенциальных экспортеров либо для компаний, желающих расширить географию и ассортимент поставок», — рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Ирина Ткаченко.
По ее словам, Сбербанк готов помогать развивать экспортную деятельность российским предприятиям, продукция которых конкурентоспособна на мировом рынке.
«Чтобы защитить экспортеров, Сбербанк предлагает самые технологичные, прорывные идеи. И мы сегодня готовы взять на себя задачу — поддерживать 10 тыс. предпринимателей, которые войдут в "Экспортный акселератор". Сбербанку по силам задача — увеличивать число субъектов малого и среднего предпринимательства, которые способны сегодня выходить на внешний рынок», — подчеркнула Ткаченко.
Руководитель регионального подразделения АО «Российский экспортный центр» Краснодарского края Владислав Есин в ходе дискуссии обратил внимание на необходимость продвигать идеи развития экспортного потенциала региона.
«Чем больше экспортеров будет проявлять свою активную позицию через ассоциации и отраслевые министерства, выходить с этой проблематикой, тем больше эти изменения будут учтены», — считает он.
Директор Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников рассказал о планах сотрудничества со Сбербанком в данной отрасли.
«Мы надеемся, что потенциальные импортеры увидят: в России есть качественная продукция, способная конкурировать на мировом рынке», — отметил Воротников.
Генеральный директор ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория» Петр Романишин уверен: чтобы стать экспортером, надо сначала обрести силы, навыки, финансовую и интеллектуальную мощь и укрепиться на внутреннем рынке.
«Последние полтора-два года государство обратило внимание на экспортный потенциал, которым обладает наша страна», — сказал руководитель «Фанагории».
Как сообщали Юга.ру, на Российском инвестиционном форуме, который проходит в главном Медиацентре Сочи 14 и 15 февраля, Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с КБР и КЧР, а также установил партнерские отношения с четырьмя региональными компаниями юга России.
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