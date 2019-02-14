Адвокат Арашукова: Сенатор не просил переводчика и вообще все отрицает

Защита Рауфа Арашукова 13 февраля заявила, что все обвинения, включая незнание языка, сенатор отрицает

«Все "сливы" в СМИ о том, что сенатор якобы попросил переводчика — банальная неправда. Думаю, что эта информация была распространена, чтобы представить Арашукова недалеким, неумным человеком, способным на убийства», — написала в своем фейсбуке адвокат Анна Ставицкая.

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федераций 30 января. Его подозревают в причастности к заказным убийствам. Пресс-служба Следственного комитета сообщила , что на допросе Арашуков попросил переводчика — поскольку не владеет русским языком в достаточной мере.

Кто такой Рауф Арашуков и в чем его обвиняют?:

По словам защитника, арестованный на два месяца сенатор не просил предоставить ему переводчика, а, напротив, заявил следователю, что не нуждается в переводчике. Ставицкая утверждает, что об этом есть запись в протоколе.

Она сочла нужным указать, что слухи о том, что Арашуков получил всего шесть классов школьного образования, не соответствуют действительности — поскольку закончил Ставропольский государственный университет.

Как писали Юга.ру, вскоре после Рауфа Арашукова в здании «Газпрома» в Санкт-Петербурге был задержан его отец. С ним проводили следственные действия по делу о хищении 30 млрд рублей, а впоследствии арестовали до 30 марта. Следователи совместно с ФСБ проводят обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске и других городах. При обысках в домах Арашуковых нашли сабли и золотые слитки.

Вскоре по этому делу арестовали еще четверых руководителей дочерних предприятий «Газпрома». Двух директоров «дочек» «Газпрома» в Ставропольском крае объявили в розыск. Федеральное руководство Следственного комитета вызвало на допрос по делу Арашуковых сотрудников СК Карачаево-Черкесии.