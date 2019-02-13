СК проверит заявление избитого в Сочи водителя-инвалида о бездействии сотрудников ДПС

Краснодарский край

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В Сочи следователи 13 февраля занялись выяснением правомерности действий сотрудников ДПС, которых обвинили в бездействии на месте дорожного конфликта

Как сообщали Юга.ру, 6 января в Сочи на объездной дороге мужчина избил водителя-инвалида и попытался забрать у него видеорегистратор. Накануне стало известно, что на нападавшего завели два уголовных дела.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 13 февраля сообщили, что пострадавший мужчина завил о бездействии сотрудников ДПС, которые приехали по его вызову. После этого сочинские следователи организовали доследственную проверку.

Кроме того, краевой следком инициировал вопрос об изъятии материалов уголовного дела из органов полиции и передаче их в СК региона.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю прокомментировали, что в отношении сотрудников ДПС УВД Сочи назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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СК проверит заявление избитого в Сочи водителя-инвалида о бездействии сотрудников ДПС

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