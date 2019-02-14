«ЕвроХим» заявил о готовности активно включиться в решение государственной задачи химической мелиорации

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Компания «ЕвроХим-БМУ» хочет поставлять в регионы фосфогипс для химической мелиорации

Президент России Владимир Путин поручил к 2024 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса до 45 млн долларов в год. Об этом сообщили представители Минсельхоза РФ на Всероссийском агрономическом и агроинженерном совещании, которое провели в Москве на выставке «АгроФарм» в начале февраля.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, для реализации поставленной задачи нужно ввести в оборот более 4,4 млн га неиспользуемой пашни, увеличить парк сельхозтехники, провести массовую химическую мелиорацию почв, повысить использование удобрений.

Государство компенсирует 30% затрат сельхозпроизводителям, которые проводят известкование, фосфоритование и гипсование почв.

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В пресс-службе «ЕвроХим» заявили, что предприятие готово поставлять дешевый и качественный экологичны мелиорант-фосфогипс, отметив, что в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов почвы нуждаются в гипсовании.

На единственном предприятии ЮФО по производству фосфорных удобрений «ЕвроХим-БМУ» в Белореченском районе есть более 30 млн тонн фосфогипса. Предприятие вместе с минсельхозами регионов планирует сформировать долгосрочные целевые программы отгрузок фосфогипса аграриям.

Цена фосфогипса Белореченского завода будет определяться затратами завода на его погрузку в автотранспорт. В компании отметили, что доставка на расстояние до 500 км, более выгодна на автомобилях, чем по железной дороге. Логистическая служба ООО «ЕвроХим-Трейдинг РУС» может организовать доставку по заявкам регионов.

Исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений Максим Кузнецов сообщил, что потребность во внесении фосфогипса в южных регионах России составляет 1-1,5 млн тонн в год. Многие минеральные удобрения позволяют снижать засоленность почв, но разумнее использовать фосфогипс и известь. Цена 1 тонны фосфогипса составляет 120 рублей, извести — 3 тыс. рублей, а стоимость минеральных удобрений с учетом специальных скидок для отечественных потребителей — от 15 тыс. рублей.

Заведующий отделом прецизионных технологий ВНИИ риса, член-корреспондент РАНАсхад Шеуджен рассказал, что фосфогипс уникален тем, что содержит практически всю таблицу Менделеева.

«Трудность для агрария заключается в том, что он [фосфогипс] требуется в больших дозах — до 4 тонн на гектар. Это приводит к огромным транспортным расходам, маленькие фермерские хозяйства не в состоянии себе это позволить. Есть и другая сторона медали, она в итоге доказывает экономическую целесообразность использования фосфогипса. Его действие рассчитано на два-три года, соответственно, на этот период можно отказаться от других дорогостоящих удобрений», — объяснил ученый в интервью порталу Юга.ру.

Белореченский район ЕвроХим Сельское хозяйство
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