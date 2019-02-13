Банк УРАЛСИБ предложил клиентам страховые полисы со скидкой 30%

Банк УРАЛСИБ и страховая компания «УРАЛСИБ Страхование» в феврале проведут акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»

Акция пройдет во всех офисах банка 14 и 15 февраля. Клиенты компании смогут приобрести страховые полисы «Благополучная семья» и «Уютный дом» со скидкой 30%.

Программа «Благополучная семья» предлагает защитить себя и своих близких, получив денежную поддержку в случае негативных событий, связанных со здоровьем. Страховая защита действует круглосуточно в режиме 24/7.

Программа распространяется на детей и взрослых от 1 года до 70 лет. В рамках одного страхового полиса могут быть застрахованы супруги и дети, количество членов семьи не ограничено. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне и подходит для защиты ребенка в школе и секциях.

Во время действия акции стоимость полиса на всю семью составит 4,9 тыс. рублей вместо 7 тыс. рублей.

Страховой полис «Уютный дом» — это защита недвижимости от последствий бытовых аварий. В рамках полиса можно застраховать и квартиру, и загородный дом. Защита распространяется на следующие риски: залив, пожар, гражданская ответственность, кража и вандализм. Страховая сумма по полису может достигать 1 млн рублей. Полис оформляется без осмотра и описи имущества, процесс займет пять минут.

Стоимость полиса «Уютный дом» на время акции также составит 4,9 тыс. рублей вместо 7 тыс. рублей.

Страховые полисы действуют в течение одного года, начиная с седьмого календарного дня, следующего за днем оплаты. Страховка выплачивается в течение десяти рабочих дней после принятия решения о выплате, рассказали в пресс-службе банка УРАЛСИБ.