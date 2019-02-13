Суд потребовал от краснодарской журналистки и издания The Insider удалить статьи о незаконной охоте в Кавказском заповеднике
Суд в Сочи 12 февраля удовлетворил иск об удалении из интернета статьи о незаконной рыбалке в заповеднике
Интернет-издание The Insider, которое специализируется на журналистских расследованиях, в феврале 2018 года опубликовало статью Софьи Русовой «"Приезжал рыбачить и Медведев". Как организована браконьерская охота и рыбалка для VIP-персон в Кавказском заповеднике».
В материале говорилось, что в Кавказском заповеднике организуют незаконную охоту и рыбалку для российских чиновников, силовиков и судей. Журналистка указывала, что на особо охраняемой природной территории незаконно строят хозяйственные объекты. По информации издания, разрешения на это давал директор заповедника Шевелев.
В октябре прошлого года Шевелев обратился в суд и заявил, что статья порочит его честь, достоинство и деловую репутацию (Документ есть в распоряжении редакции портала Юга.ру). Он потребовал удалить статью и все ее перепечатки, опубликовать опровержение информации и его ответ на материал. Директор заповедника просил компенсировать затраты на нотариуса, а также 100 тыс. морального ущерба.
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В Адлерском районном суде 12 февраля прошло заседание, на котором требования Шевелева частично удовлетворили, говорится в материалах суда. От ответчиков потребовали удалить статью и ее перепечатки, а также выплатить 10 тыс. рублей за моральный ущерб и возместить затраты на нотариуса — 17 тыс. рублей, написали «Свободные медиа».
Русова рассказала порталу Юга.ру, что она вместе с изданием намерена подавать на апелляцию.
«Суд потребовал удалить саму статью, а также все ее перепечатки. Однако мы заявили, что это сделать невозможно. В течение пяти дней нам отдадут решение суда. После этого у нас будет месяц, чтобы подать на апелляцию в Краснодарский краевой суд. Изначально, до публикации статьи, я направляла в заповедник запрос на предоставление информации. Однако там не ответили», — сказала журналистка.
Она добавила, что если апелляцию отклонят, то издание намерено обратиться в Верховный суд.
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