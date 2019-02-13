Суд потребовал от краснодарской журналистки и издания The Insider удалить статьи о незаконной охоте в Кавказском заповеднике

Суд в Сочи 12 февраля удовлетворил иск об удалении из интернета статьи о незаконной рыбалке в заповеднике

Интернет-издание The Insider, которое специализируется на журналистских расследованиях, в феврале 2018 года опубликовало статью Софьи Русовой «"Приезжал рыбачить и Медведев". Как организована браконьерская охота и рыбалка для VIP-персон в Кавказском заповеднике».

В материале говорилось, что в Кавказском заповеднике организуют незаконную охоту и рыбалку для российских чиновников, силовиков и судей. Журналистка указывала, что на особо охраняемой природной территории незаконно строят хозяйственные объекты. По информации издания, разрешения на это давал директор заповедника Шевелев.

В октябре прошлого года Шевелев обратился в суд и заявил, что статья порочит его честь, достоинство и деловую репутацию (Документ есть в распоряжении редакции портала Юга.ру). Он потребовал удалить статью и все ее перепечатки, опубликовать опровержение информации и его ответ на материал. Директор заповедника просил компенсировать затраты на нотариуса, а также 100 тыс. морального ущерба.