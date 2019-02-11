«Краснодартеплосеть» получила знак отличия «Образцовое предприятие ЖКХ»

Акционерное общество «Краснодартеплосеть» в феврале наградили памятным дипломом и знаком отличия «Образцовое предприятие ЖКХ»

«Вы не живете только сегодняшним днем, а думаете о завтрашнем. Модернизация тепловых сетей позволит в будущем подключать к этим сетям новые жилые дома, объекты, целые микрорайоны», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор обратился к коллективу компании и отметил, что плановая, системная работа по замене теплосетей поможет решить проблему перебоев теплоснабжения некоторых районов Краснодара.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в ходе рабочей поездки по региону посетили «Краснодартеплосеть». Компания является членом регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которым руководит Виктор Бударин.

Руководителю «Краснодартеплосети» Сергею Сироджову вручили памятный диплом и знак отличия — табличку «Образцовое предприятие ЖКХ». Награду вручили за выдающиеся успехи в управлении, модернизации, строительстве объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение современных энергосберегающих технологий.

В завершении встречи председатель регионального отделения РСПП Виктор Бударин подчеркнул, что общественная организация работает не только в интересах бизнес-сообщества региона. По его словам, главное — улучшение жизни обычных людей, жителей Краснодара: необходимо создавать благоприятные условия для ведения бизнеса и комфортной среды для жизни людей.

Сегодня в состав регионального отделения РСПП входят 128 крупных предприятий и организаций. В структуре общественной организации активно работают профильные комитеты. Итогом каждого заседания этих комитетов становятся конкретные предложения, которые передают на рассмотрение власти, сообщила пресс-служба Краснодарского регионального отделения РСПП.