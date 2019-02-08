Председатель ЗСК получил награду «За заслуги перед Отечеством»
Председателю Законодательного собрания Краснодарского края Юрию Бурлачко вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
На проходящем в Краснодаре Всероссийском форуме по развитию городов спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко получил награду за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени председателю ЗСК вручил полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов.
Юрий Бурлачко подчеркнул, что полученная награда — результат совместного труда всех, с кем он работал и работает в одной команде, сообщили 8 февраля в пресс-службе ЗСК.
Как сообщали Юга.ру, Юрий Бурлачко стал спикером кубанского парламента в сентябре 2017 года. До этого он занимал должность вице-губернатора Кубани.
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