Председатель ЗСК получил награду «За заслуги перед Отечеством»

Председателю Законодательного собрания Краснодарского края Юрию Бурлачко вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

На проходящем в Краснодаре Всероссийском форуме по развитию городов спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко получил награду за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени председателю ЗСК вручил полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что полученная награда — результат совместного труда всех, с кем он работал и работает в одной команде, сообщили 8 февраля в пресс-службе ЗСК.