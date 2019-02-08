«Газпром межрегионгаз Краснодар» предложил нарушителям добровольно заключить договор до 31 марта
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» предложило краснодарцам заключить договор с новым поставщиком газа
С 1 января 2019 года жителям Краснодара и пригородов природный газ поставляет ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».
В некоторых жилых комплексах города нашли ряд нарушений, среди которых отсутствие договоров на потребление газа, техобслуживание внутридомового газового оборудования, а также использование газопроводов, не допущенных к эксплуатации. Такие нарушения могут привести к авариям и несчастным случаям.
Администрация ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» предлагает всем нарушителям добровольно заключить договор с поставщиком газа. Для этого краснодарцам нужно обратиться на любой участок компании.
Добровольно и без последствий урегулировать отношения с поставщиком можно до 31 марта. Затем планируется усиление мер, предусмотренных законодательством, сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар».
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