«Газпром межрегионгаз Краснодар» предложил нарушителям добровольно заключить договор до 31 марта

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» предложило краснодарцам заключить договор с новым поставщиком газа

С 1 января 2019 года жителям Краснодара и пригородов природный газ поставляет ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

В некоторых жилых комплексах города нашли ряд нарушений, среди которых отсутствие договоров на потребление газа, техобслуживание внутридомового газового оборудования, а также использование газопроводов, не допущенных к эксплуатации. Такие нарушения могут привести к авариям и несчастным случаям.

Администрация ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» предлагает всем нарушителям добровольно заключить договор с поставщиком газа. Для этого краснодарцам нужно обратиться на любой участок компании.

Добровольно и без последствий урегулировать отношения с поставщиком можно до 31 марта. Затем планируется усиление мер, предусмотренных законодательством, сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар».