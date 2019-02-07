Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно»
Сбербанк в феврале запустил акцию «Инвестируй выгодно», с участников которой не будут взиматься брокерская комиссия и плата за обслуживание
Принять участие в акции могут физические и юридические лица, имеющие действующий договор брокерского обслуживания в Сбербанке или заключившие его в период с 14 января по 31 марта 2019 года.
Действие акции распространяется на все тарифные планы брокерского обслуживания. В период ее действия не взимается брокерская комиссия за покупку или продажу следующих финансовых инструментов:
- акции, облигации (кроме ОФЗ-Н), ETF на фондовом рынке Московской биржи;
- валютные пары USD/RUB, EUR/RUB на валютном рынке Московской биржи;
- фьючерсы и опционы на срочном рынке Московской биржи.
Также до 31 марта 2019 года не будет взиматься депозитарная комиссия за хранение и изменение остатка ценных бумаг на торговых разделах счета депо для физических и юридических лиц.
Для физических лиц действие акции также распространяется на индивидуальный инвестиционный счет.
«В минувшем году Сбербанк стал крупнейшим брокером по числу клиентов на Московской бирже. К концу года в Краснодарском отделении Сбербанка было открыто 9 тыс. 502 брокерских счета. Это в семь раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Достичь такого результата удалось благодаря внедрению удаленного открытия брокерских счетов в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", началу продаж брокерского обслуживания в премиальном канале "Сбербанк Премьер", обновлению приложения "Сбербанк Инвестор". В Сбербанке во второй половине 2018 года через мобильные устройства открыто более 87% новых брокерских счетов», — рассказал управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко.
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