Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно»

Сбербанк в феврале запустил акцию «Инвестируй выгодно», с участников которой не будут взиматься брокерская комиссия и плата за обслуживание

Принять участие в акции могут физические и юридические лица, имеющие действующий договор брокерского обслуживания в Сбербанке или заключившие его в период с 14 января по 31 марта 2019 года.

Действие акции распространяется на все тарифные планы брокерского обслуживания. В период ее действия не взимается брокерская комиссия за покупку или продажу следующих финансовых инструментов:

акции, облигации (кроме ОФЗ-Н), ETF на фондовом рынке Московской биржи;

валютные пары USD/RUB, EUR/RUB на валютном рынке Московской биржи;

фьючерсы и опционы на срочном рынке Московской биржи.

Также до 31 марта 2019 года не будет взиматься депозитарная комиссия за хранение и изменение остатка ценных бумаг на торговых разделах счета депо для физических и юридических лиц.

Для физических лиц действие акции также распространяется на индивидуальный инвестиционный счет.

«В минувшем году Сбербанк стал крупнейшим брокером по числу клиентов на Московской бирже. К концу года в Краснодарском отделении Сбербанка было открыто 9 тыс. 502 брокерских счета. Это в семь раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Достичь такого результата удалось благодаря внедрению удаленного открытия брокерских счетов в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", началу продаж брокерского обслуживания в премиальном канале "Сбербанк Премьер", обновлению приложения "Сбербанк Инвестор". В Сбербанке во второй половине 2018 года через мобильные устройства открыто более 87% новых брокерских счетов», — рассказал управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко.