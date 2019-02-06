На шести улицах Краснодара запретят остановку машин

В Краснодаре с 1 мая запретят остановку и стоянку автомобилей на участках улиц Базовской, Репина, Северной, Зиповской, Фрунзе и Мачуги

Останавливаться нельзя будет на следующих участках: улица Базовская в районе пересечения с Северной;

улица Репина между Дзержинского и проездом Репина;

улица Северная возле дома № 275/1 (в районе пересечения с Рашпилевской);

улица Зиповская возле пересечения с Московской, а также рядом с Байбакова;

улица Фрунзе между Гимназической и Буденного;

улица Мачуги в районах пересечения с Игнатова и Благоева.

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Такие изменения введут в связи с тем, что на этих участках увеличилась интенсивность движения транспорта. Ожидается, что ограничения позволят избежать пробок, сообщила 6 февраля пресс-служба администрации Краснодара.