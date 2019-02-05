МТС предложила предпринимателям арендовать онлайн-кассы
Компания МТС в феврале начала предоставлять онлайн-кассы в аренду
Это решение ориентировано на стартапы, сезонный бизнес, а также на предпринимателей, которые обязаны перейти на онлайн-кассы до 1 июля 2019 года.
В МТС полагают, что аренда кассы позволит предпринимателям минимизировать единовременные затраты на кассовую технику, получить доступ к товароучетной системе и круглосуточной техподдержке.
Аренда онлайн-кассы МТС стоит от 1,7 тыс. рублей в месяц. В стоимость входит предоставление фискального накопителя, заключение договора с ОФД, круглосуточная техподдержка и экстренная замена кассы.
Аренда кассы с дополнительным сервисом стоит от 2,3 тыс. рублей в месяц. В расширенный пакет сервисов входит стартовое подключение, настройка, регулярная замена фискального накопителя и своевременная перерегистрация кассы в ОФД и ФНС.
Услуга «Касса напрокат» является альтернативой покупке онлайн ККТ, рыночная стоимость которой с учетом услуг ОФД, активации кассы и стоимости фискального накопителя составляет 25-40 тыс. рублей.
Аренда онлайн-кассы позволит предпринимателям, обязанным подключить онлайн-кассу до 1 июля 2019 года, заранее протестировать устройство, оценить удобство его использования и разобраться в кассовых операциях, рассказали в пресс-службе МТС.
«Услуга "Касса напрокат" избавит предпринимателей от крупных единовременных затрат и предоставит возможность сосредоточиться на развитии бизнеса, так как решение всех вопросов, связанных с эксплуатацией кассы после ее приобретения, специалисты МТС возьмут на себя. Это и стартовая настройка устройства, и регулярное обновление программного обеспечения, и сервисное обслуживание, и срочная замена кассы. "Касса напрокат" — первое и единственное на текущий момент предложение на рынке аренды онлайн-касс, включающее в себя доступ к полноценной товароучетной системе при выборе любого тарифа», — рассказал директор по проектам малого и среднего бизнеса МТС Роман Арифуллин.
Как сообщали Юга.ру, в марте 2018 года компания МТС запустила продажи онлайн-касс для бизнеса.
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