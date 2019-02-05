МТС предложила предпринимателям арендовать онлайн-кассы

Компания МТС в феврале начала предоставлять онлайн-кассы в аренду

Это решение ориентировано на стартапы, сезонный бизнес, а также на предпринимателей, которые обязаны перейти на онлайн-кассы до 1 июля 2019 года. В МТС полагают, что аренда кассы позволит предпринимателям минимизировать единовременные затраты на кассовую технику, получить доступ к товароучетной системе и круглосуточной техподдержке. Аренда онлайн-кассы МТС стоит от 1,7 тыс. рублей в месяц. В стоимость входит предоставление фискального накопителя, заключение договора с ОФД, круглосуточная техподдержка и экстренная замена кассы.