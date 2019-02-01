Украденную картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» вернули в Третьяковскую галерею

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Картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которую 27 января украли из Третьяковской галереи в Москве, вернули на выставку

Полотно снова выставят в галерее 1 февраля, однако под стеклом и сигнализацией. В Русский музей картину отправят после закрытия экспозиции.

В галерее уточнили, что, скорее всего, изменят место для картины. Это необходимо, чтобы все желающие смогли подойти к полотну, пишут РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, из Третьяковской галереи 27 января украли картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Мужчина в форме работника музея снял полотно со стены и никто не обратил на него внимания.

Утром 28 января полицейские задержали 31-летнего подозреваемого в краже, который также является фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов нашли полотно на территории строящегося дома в Одинцовском районе Московской области.

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