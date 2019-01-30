Из Краснодара вылетели два рейса, задержанных из-за тумана

Из международного аэропорта Краснодара 30 января выпустили авиарейсы, задержанные из-за погодных условий

По данным на 13:30, из-за тумана в районе аэропорта Краснодара задержаны два рейса в Москву. Через час самолеты вылетели по своим направлениям, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта.

Напомним, утром 30 января из-за погодных условий в краснодарском аэропорту задержали два рейса. Один самолет из Москвы находился на запасном аэродроме в Сочи, также ожидалось прибытие в Краснодар рейса из Ташкента.