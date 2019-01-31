Кубань примет участие во Всероссийской олимпиаде для специалистов по охране труда

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Краснодарский край присоединится к Всероссийской олимпиаде для специалистов «Лучшие в охране труда — 2019»

Организатором проекта выступила компания «Актион-МЦФЭР», выпускающая печатные и электронные профессиональные издания, при поддержке Минтруда России и Роструда. Олимпиада призвана повысить престиж профессии специалиста по охране труда.

В конкурсе установлено девять номинаций, в которых определят лучших специалистов по охране труда в России и в каждом федеральном округе: Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Сибирском, Дальневосточном и Уральском. Также по итогам олимпиады определят ведущих специалистов в Краснодарском крае.

Призовой фонд конкурса — 500 тыс. рублей. Лучший специалист в стране получит 100 тыс. рублей, лидеры конкурса в каждом федеральным округе — 50 тыс. рублей.

Всем участникам выдадут сертификаты, подтверждающие высокий уровень знаний по охране труда, сообщили в пресс-службе МЦФЭР.

Участие в конкурсе бесплатное, регистрация открыта до 28 февраля 2019 года. 

Подробности о проведении конкурса можно узнать на сайте Всероссийской олимпиады для специалистов по охране труда или по телефону 8-800-511-98-64.

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