Отель-замок «Богатырь» в «Сочи Парке» выиграл конкурс Travellers’ Choice

Отель-замок «Богатырь», расположенный на территории «Сочи Парка», получил награду «Travellers’ Choice — 2019» в категории «Лучший отель для семейного отдыха в России»

Ежегодно команда специалистов TripAdvisor.com анализирует тысячи объектов размещения и миллионы отзывов гостей по всему миру. Победители определяются по специально разработанному алгоритму, учитывающему количество и качество отзывов и рейтинг средств размещения.

Организатором ежегодного рейтинга стал ресурс для планирования и бронирования путешествий TripAdvisor.com .

TripAdvisor.com уже в четвертый раз отметил качество услуг «Богатыря» официальным сертификатом качества, сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

«Эта награда — самая высокая честь, которой может удостоить TripAdvisor.com. Ее присуждение свидетельствует о том, что ваш отель действительно особенный», — отмечается в сопроводительном письме организаторов премии.

Отель «Богатырь» расположен на территории «Сочи Парка». Он состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В отеле 290 номеров, конференц-залы, два ресторана с авторской кухней — «Садко» и «Баллада», спа-центр, открытый бассейн и детская площадка, а также экозаправка для электромобилей на собственной парковке.

По специальному предложению, которое будет действовать до 21 марта, дети до 11 лет размещаются бесплатно. Для гостей отеля вход в «Сочи Парк» и детский развлекательный комплекс «Страна Медведия» свободный.