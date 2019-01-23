В Ростовской области в 2018 году связь МТС появилась у 30 тыс. человек

ПАО «МТС» подвело итоги развития сети в Ростовской области за 2018 год

В прошедшем году связь МТС впервые появилась в 26 малых населенных пунктах (население меньше 1 тыс. человек) в 18 районах региона. В совокупности население поселков, где впервые появилась связь от МТС в 2018 году, достигает 30 тыс. человек. В самом маленьком из обеспеченных связью живет 15 человек — это хутор Мелюзовка Неклиновского района. На хуторах Русский, Красновка и Донецкий Лесхоз МТС — единственный оператор связи.

Директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов рассказал, что особое внимание компания уделила ликвидации «белых пятен» на карте покрытия МТС.

«Несмотря на динамичное развитие всей телекоммуникационной структуры в целом, для жителей многих удаленных или совсем маленьких поселков остается насущным вопрос доступа к самым простым услугам — голосовой связи и мобильному интернету. Наша цель — обеспечить потребности абсолютно всех жителей области в самых качественных услугах связи. Поэтому в следующем году мы продолжим эту работу: в наших планах покрытие еще порядка 40 новых населенных пунктов сетями МТС», — сказал Марьясов.

Оператор на 25% увеличил покрытие сети LTE в регионе и на 15% — покрытие сети 3G. Базовые станции 4G строили в 45 населенных пунктах Ростовской области, в 16 из них связь четвертого поколения МТС появилась впервые. В 44 населенных пунктах МТС работала над расширением сети 3G, еще в 36 улучшали качество голосовой связи.

«МТС ведет строительство сети на территории Ростовской области в рамках трехлетнего инвестиционного соглашения с правительством Ростовской области, согласно которому до 2020 года вложит в развитие телекоммуникационной структуры региона 3,5 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе компании.