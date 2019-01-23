Житель Санкт-Петербурга пытался провезти в Сочи крупную партию наркотиков

Краснодарский край

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В Сочи задержали молодого человека, который перевозил крупную партию наркотиков для продажи

На стационарном посту «Магри» сотрудники ДПС остановили автомобиль Mercedes под управлением 28-летнего жителя Санкт-Петербурга. Во время досмотра машины полицейские нашли пакеты с порошкообразными веществами.

Экспертиза установила, что изъятые вещества — кокаин и мефедрон массой 60 граммов и 2 кг соответственно. Подозреваемый с сообщниками собирался продать наркотики в Сочи с помощью закладок.

Полицейские позже задержали троих приезжих из Московской области в возрасте от 22 до 28 лет. У них дома нашли более 150 граммов мефедрона и марихуану.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 и 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Мужчин заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ГИБДД Наркотики Полиция Сочи
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