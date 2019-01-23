В Махачкале из горящей пятиэтажки эвакуировали жителей
Дагестан Ксения Мареич
В Дагестане 23 января произошел пожар в пятиэтажном жилом доме
Пожар произошел в доме на улице Агасиева. Возгорание произошло на последнем этаже пятиэтажки.
Жильцов дома своевременно эвакуировали, никто не пострадал. Два пожарных отряда работают на месте происшествия, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Дагестану.
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