В Махачкале из горящей пятиэтажки эвакуировали жителей

В Дагестане 23 января произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

Пожар произошел в доме на улице Агасиева. Возгорание произошло на последнем этаже пятиэтажки.

Жильцов дома своевременно эвакуировали, никто не пострадал. Два пожарных отряда работают на месте происшествия, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Дагестану.