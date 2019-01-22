В Краснодаре открылся первый ресторан-пинцерия
В центре Краснодара в январе открылся итальянский ресторан Pinzeria by Bontempi
Ресторан находится на улице Гоголя, 49. Главное блюдо, которое предлагают гостям заведения, — пинца, авторская выпечка шеф-повара Валентино Бонтемпи. Это разновидность пиццы, которая отличается от традиционного блюда технологией приготовления и вкусом.
Основа для пинцы создается из воды и смеси муки трех злаков — пшеницы, сои и риса. Готовое тесто для пинцы выдерживают в холодильнике 72 часа, для него закупают в Италии дрожжи возрастом пять лет.
«Я много лет изучал традиции итальянской кухни и нашел упоминания об овальной нежной лепешке, которой кормили солдат Римской империи. Она придавала сил и, как говорят, не вызывала сонливости. Лепешку готовили из измельченного зерна, соли, ароматических трав и специй, запекали ее на горячих углях и уже на нее выкладывали начинку. Поскольку рецепта и названия исторического блюда не сохранилось, свой авторский рецепт я назвал пинца (от латинского pinsere — "раскатывать, измельчать")», — пояснил Валентино Бонтемпи.
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Помимо пинцы в ресторане представлена европейская и локальная кухня. В винной карте около 60 позиций с напитками кубанских и итальянских производителей.
В честь открытия до конца января посетителей будут бесплатно угощать пинцей и вином. Ознакомиться с меню можно в инстаграме ресторана.
Валентино Бонтемпи работает в ресторанном бизнесе около 25 лет, он автор многих кулинарных книг, идеолог сети Pinzeria by Bontempi, шеф-повар ресторана Bontempi в центре Москвы и ресторана Goose Goose в Санкт-Петербурге. Ресторан в Краснодаре стал 14-м в одноименной сети заведений Валентино Бонтемпи, которая работает в крупных городах России.
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