В Краснодаре открылся первый ресторан-пинцерия

В центре Краснодара в январе открылся итальянский ресторан Pinzeria by Bontempi

Ресторан находится на улице Гоголя, 49. Главное блюдо, которое предлагают гостям заведения, — пинца, авторская выпечка шеф-повара Валентино Бонтемпи. Это разновидность пиццы, которая отличается от традиционного блюда технологией приготовления и вкусом.

Основа для пинцы создается из воды и смеси муки трех злаков — пшеницы, сои и риса. Готовое тесто для пинцы выдерживают в холодильнике 72 часа, для него закупают в Италии дрожжи возрастом пять лет.

«Я много лет изучал традиции итальянской кухни и нашел упоминания об овальной нежной лепешке, которой кормили солдат Римской империи. Она придавала сил и, как говорят, не вызывала сонливости. Лепешку готовили из измельченного зерна, соли, ароматических трав и специй, запекали ее на горячих углях и уже на нее выкладывали начинку. Поскольку рецепта и названия исторического блюда не сохранилось, свой авторский рецепт я назвал пинца (от латинского pinsere — "раскатывать, измельчать")», — пояснил Валентино Бонтемпи.