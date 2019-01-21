В Ингушетии ищут пропавшего в лесу сборщика черемши

Ингушетия

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В Ингушетии с 20 января разыскивают 19-летнего местного жителя, который пропал, отправившись собирать черемшу в лес возле села Алкун

Родственники молодого человека обратились к спасателям около 18:00. Они рассказали, что парень вместе с двумя товарищами отправился собирать черемшу в лес в Сунженском районе. Его друзья вернулись одни.

Пресс-секретарь ГУ МЧС России по Ингушетии Исса Катиев сообщил ТАСС, что сейчас пропавшего ищут более 100 человек. Около 9:00 парень пытался дозвониться в диспетчерскую службу 112, но звонок сорвался из-за плохой связи в лесу.

Как сообщали Юга.ру, в начале января житель Ингушетии расстрелял из ружья четыре машины, пока их владельцы собирали черемшу в лесу на окраине села Алкун.

МЧС Пропавшие без вести Розыск людей
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