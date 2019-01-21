В Ростове на маршрут вышел гибрид троллейбуса и автобуса

В Ростове на городских маршрутах начали тестировать новый троллейбус с динамической зарядкой компании «Тролза»

Транспортное средство может ездить с токоприемниками под контактной сетью как троллейбус и заряжать в это время батареи. При сходе на участок, где нет проводов, токоприемники опускаются, и машина едет как электробус на накопленном заряде батареи, сообщает паблик «Ростовский городской транспорт».

Салон нового троллейбуса оснащен пандусом, внутренними и наружными средствами связи с водителем, USB-зарядкой, климат-контролем. В троллейбусе установлено 11 камер.

Общая вместимость составляет 80 человек. Всего в салоне расположено 29 сидений. Экземпляр, который пришел на испытания в Ростов, оборудован датчиками автоматического подсчета входящих пассажиров. Их устанавливают по требованию заказчика.

До 27 января троллейбус будет работать на маршрутах Ростова-на-Дону. Если он пройдет испытания успешно, эту модель закупят в 2019 году.