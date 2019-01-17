УРАЛСИБ в 2018 году увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза

Объемы автокредитования банка УРАЛСИБ по итогам 2018 года выросли в 1,4 раза по сравнению с 2017 годом

Всего в прошлом году было выдано более 10 тыс. автокредитов на сумму 7,5 млрд рублей.

«Ключевым драйвером роста автокредитования стало снижение процентных ставок в рамках программы "Автопартнер" с одновременным расширением перечня партнеров-автодилеров, участвующих в программе», — сообщили в пресс-службе банка УРАЛСИБ.

Рост также поддержало продление на 2018 год государственных программ поддержки автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также улучшение условий по госпрограммам: увеличение сроков кредитования до пяти лет и снижение минимального первоначального взноса до 10% от стоимости машины. Дополнительный рост обеспечило смягчение требований к автомобилям с пробегом.

По итогам первого полугодия 2018 года УРАЛСИБ вошел в топ-10 рейтинга банков по объему розничного автокредитования по версии портала Banki.ru.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка УРАЛСИБ.