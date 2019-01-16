Три человека пострадали в ДТП на Ставрополье

Ставропольский край

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В Минераловодском городском округе вечером 15 января столкнулись две легковушки, пострадали три человека

Авария произошла в 19:30 на 324-м км трассы «Кавказ» в месте проведения дорожно-ремонтных работ.

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По предварительным данным, автомобиль Opel Astra ехал со стороны Невинномысска к Минводам, в условиях тумана выбрал небезопасную скорость и столкнулся с машиной Volkswagen Passat.

В результате 22-летний водитель Opel и два 17-летних пассажира получили травмы — переломы позвоночника, черепно-мозговые травмы. Двое из них находятся в реанимации.

По факту ДТП проводят проверку, назначены экспертизы, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, 14 января в Невинномысске произошла авария с участием трех автомобилей, в которой пострадал ребенок.

Автомобили ДТП
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