Пятилетняя девочка получила травму головы при столкновении трех легковушек на Ставрополье

Ставропольский край

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В Невинномысске Ставропольского края 14 января произошла авария с участием трех автомобилей, в которой пострадал ребенок

ДТП случилось в 17:30 на пересечении улиц Объездной и Алтайской. По предварительной версии, водитель автомобиля Renault Logan не учел дорожные и погодные условия, в результате чего наехал на машину Nissan Almera, стоящую в колонне перед нерегулируемым перекрестком. Вторая иномарка по инерции наехала на стоящий впереди автомобиль Hyundai Sonata.

В результате аварии пятилетняя пассажирка Nissan получила травму головы. Ребенок во время аварии находился на заднем сиденье в детском автокресле.

Также ушиб головы получил 53-летний водитель Renault. Его доставили в больницу. Медики установили, что мужчина был пьян. Однако проходить процедуру медицинского освидетельствования в рамках оформления ДТП он отказался. На него составили административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Ему грозит до двух лет лишения права управления автомобилем и штраф в 30 тыс. рублей.

По факту аварии проводят проверку. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Дети ДТП
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