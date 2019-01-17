В Краснодаре откроют филиал медицинского центра «Доктор Ост»

В Краснодаре 21 января откроется девятый филиал федеральной сети клиник «Доктор Ост»

«Бывают случаи, когда медикаментозное лечение только маскирует симптомы, а полного выздоровления не гарантирует даже операция. Однако медицинские технологии XXI века уже позволяют лечить ряд заболеваний позвоночника и суставов без скальпеля хирурга. Мы изучаем и внедряем самые передовые отечественные и зарубежные разработки, многие из них представлены только в наших центрах», — утверждает основатель и руководитель сети клиник «Доктор Ост» Оксана Кузина.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, главная особенность клиники «Доктор Ост» — комплексное лечение заболеваний позвоночника и суставов безоперационными способами. За 10 лет работы специалисты центра помогли нескольким десяткам тысяч пациентов с артритом, артрозом, межпозвонковыми грыжами и протрузиями избавиться от боли в спине и суставах.

По ее словам, эффективность лечения заключается не в самих методиках, а в их сочетании. При одинаковом диагнозе у нескольких пациентов симптоматика и сопутствующие заболевания могут быть разными, поэтому и схема лечения будет отличаться.

Основательница клиники «Доктор Ост» разработала и запатентовала алгоритм лечения, по которому работают специалисты медцентра. Он включает диагностику причины заболевания, изучение состояния пациента, назначение процедур, контроль за динамикой лечения, восстановление и закрепление эффекта.

Консультировать и лечить в краснодарской клинике будут врачи первой и высшей категории, доктора медицинских наук: неврологи, рефлексотерапевты, травматологи-ортопеды, физиотерапевты, реабилитологи.

«Доктор Ост» — федеральная сеть медицинских центров. Ее филиалы уже работают в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Тюмени, Магнитогорске, Казани и Красноярске.

Открытие центра в Краснодаре состоится в 11:00 21 января на улице Ставропольской, 207/1. В клинике пройдет день открытых дверей, где каждый желающий сможет ознакомиться с методиками лечения, а также пообщаться с сотрудниками и записаться на прием.

Узнать все подробности можно по телефону 8 (861) 238-72-26 или на сайте клиники.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.