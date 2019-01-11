В Геленджике будут судить бизнесмена по делу об упавшем в овраг джипе с туристами
В Геленджике передали в суд уголовное дело по факту падения в овраг автомобиля с туристами
Как сообщали Юга.ру, 14 августа в районе села Возрождение в овраг упал УАЗ с туристами. В момент ДТП в салоне находились две семьи с детьми, все они приехали из других регионов. Водитель автомобиля 17 августа скончался в больнице.
Изначально возбудили дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей). Позже дело переквалифицировали на п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).
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