В Геленджике будут судить бизнесмена по делу об упавшем в овраг джипе с туристами

Краснодарский край

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В Геленджике передали в суд уголовное дело по факту падения в овраг автомобиля с туристами

Как сообщали Юга.ру, 14 августа в районе села Возрождение в овраг упал УАЗ с туристами. В момент ДТП в салоне находились две семьи с детьми, все они приехали из других регионов. Водитель автомобиля 17 августа скончался в больнице.

Изначально возбудили дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей). Позже дело переквалифицировали на п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

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Внедорожник принадлежал 57-летнему местному жителю. По версии следствия, предприниматель и водитель автомобиля заранее знали о неисправности системы рулевого управления и тормозной системы.

Расследование уголовного дела в отношении владельца внедорожника завершили 11 января. Дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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