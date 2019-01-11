Глава «Россетей» проинспектировал итоги строительства новых энергообъектов на Тамани

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в рамках рабочего визита в Краснодарский край проинспектировал завершение строительства на Тамани нового центра питания — подстанции 220 кВ «Порт»

Ливинский совершил вертолетный облет объектов и осмотрел подстанционное оборудование и новый центр питания — подстанции «Порт» и воздушных линий электропередачи.

Проект по строительству новых энергообъектов реализуется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2022 года», а также проекта «Создание сухогрузного района морского порта "Тамань"».

При строительстве подстанции «Порт» использовали современное оборудование преимущественно отечественного производства. Контроль и управление оборудования и вспомогательных систем обеспечивает автоматизированная система, которая обрабатывает более 6,5 тыс. сигналов основного оборудования, телесигналов и телеизмерений. Переключением оборудования на подстанции занимается диспетчер.

Специалисты рассчитывают, что новая подстанция и линии электропередачи общей протяженностью 188 км повысят надежность энергоснабжения Кубани, сообщили в пресс-службе «Кубаньэнерго».

«Строительство подстанции велось опережающими темпами, учитывая значимость данного энергообъекта и его необходимость для развития инфраструктуры Таманского полуострова, обеспечения потребностей транспортного и железднодорожного переходов Крымского моста», — сказал во время посещения объекта Павел Ливинский. 

В рамках визита на подстанцию «Порт» глава «Россетей» провел видеоселекторное совещание с участием руководителей филиалов «Кубаньэнерго». Гендиректору компании рассказали, как проходит осенне-зимний период в регионах присутствия «Россети» — Краснодарском крае и Адыгее. 

Глава компании уделил внимание ходу реализации проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса. 21 декабря 2018 года совет директоров «Россетей» утвердил концепцию «Цифровой трансформации — 2030». Она предполагает преобразование энергетической электросетевой инфраструктуры через внедрение цифровых технологий. 

Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года «Кубаньэнерго» запустила строительство новых объектов сетевой инфраструктуры на Таманском полуострове, включая подстанцию «Порт».

Кубаньэнерго Строительство Тамань Энергетика
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростовской области назначили нового руководителя службы судебных приставов
В Ингушетии уволили главврача перинатального центра, где младенцу приклеили соску пластырем ко рту
В Геленджике будут судить бизнесмена по делу об упавшем в овраг джипе с туристами
Жителей Сочи предупредили о грозе, мокром снеге и сильном ветре
Четырех человек спасли при пожаре в многоэтажке в Краснодаре
Жителя Сочи осудили за ложное сообщение о теракте в школе

Лента новостей

Статьи

«Магнит», секс-шоп и Путин

Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель

Статьи

Криминальные итоги — 2018

Самые громкие уголовные дела и приговоры по версии Юга.ру

Статьи

Спектакль «Опасные связи», концерт «Белок на Акации»

И другие события Краснодара с 11 по 13 января

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале