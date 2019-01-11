Глава «Россетей» проинспектировал итоги строительства новых энергообъектов на Тамани
Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в рамках рабочего визита в Краснодарский край проинспектировал завершение строительства на Тамани нового центра питания — подстанции 220 кВ «Порт»
Ливинский совершил вертолетный облет объектов и осмотрел подстанционное оборудование и новый центр питания — подстанции «Порт» и воздушных линий электропередачи.
Проект по строительству новых энергообъектов реализуется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2022 года», а также проекта «Создание сухогрузного района морского порта "Тамань"».
При строительстве подстанции «Порт» использовали современное оборудование преимущественно отечественного производства. Контроль и управление оборудования и вспомогательных систем обеспечивает автоматизированная система, которая обрабатывает более 6,5 тыс. сигналов основного оборудования, телесигналов и телеизмерений. Переключением оборудования на подстанции занимается диспетчер.
Специалисты рассчитывают, что новая подстанция и линии электропередачи общей протяженностью 188 км повысят надежность энергоснабжения Кубани, сообщили в пресс-службе «Кубаньэнерго».
«Строительство подстанции велось опережающими темпами, учитывая значимость данного энергообъекта и его необходимость для развития инфраструктуры Таманского полуострова, обеспечения потребностей транспортного и железднодорожного переходов Крымского моста», — сказал во время посещения объекта Павел Ливинский.
В рамках визита на подстанцию «Порт» глава «Россетей» провел видеоселекторное совещание с участием руководителей филиалов «Кубаньэнерго». Гендиректору компании рассказали, как проходит осенне-зимний период в регионах присутствия «Россети» — Краснодарском крае и Адыгее.
Глава компании уделил внимание ходу реализации проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса. 21 декабря 2018 года совет директоров «Россетей» утвердил концепцию «Цифровой трансформации — 2030». Она предполагает преобразование энергетической электросетевой инфраструктуры через внедрение цифровых технологий.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года «Кубаньэнерго» запустила строительство новых объектов сетевой инфраструктуры на Таманском полуострове, включая подстанцию «Порт».
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