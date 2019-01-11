Глава «Россетей» проинспектировал итоги строительства новых энергообъектов на Тамани

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в рамках рабочего визита в Краснодарский край проинспектировал завершение строительства на Тамани нового центра питания — подстанции 220 кВ «Порт»

Ливинский совершил вертолетный облет объектов и осмотрел подстанционное оборудование и новый центр питания — подстанции «Порт» и воздушных линий электропередачи.

Проект по строительству новых энергообъектов реализуется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2022 года», а также проекта «Создание сухогрузного района морского порта "Тамань"».

При строительстве подстанции «Порт» использовали современное оборудование преимущественно отечественного производства. Контроль и управление оборудования и вспомогательных систем обеспечивает автоматизированная система, которая обрабатывает более 6,5 тыс. сигналов основного оборудования, телесигналов и телеизмерений. Переключением оборудования на подстанции занимается диспетчер.

Специалисты рассчитывают, что новая подстанция и линии электропередачи общей протяженностью 188 км повысят надежность энергоснабжения Кубани, сообщили в пресс-службе «Кубаньэнерго».