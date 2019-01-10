Кубанские абоненты МТС на зимних каникулах мало выходили из дома и провели много времени в интернете

Компания «МТС» проанализировала поведение и перемещение абонентов с 31 декабря по 9 января и установила, что в этом году жители Кубани продемонстрировали минимум физической активности и максимум виртуальной

Исследование показало, что один абонент мобильного интернета каждый день в среднем потреблял трафик в объеме, равном одному фильму.

Пользователи фиксированных услуг проводили больше шести часов с цифровым телевидением МТС, это на 100% выше показателей в будни. Каждый десятый кубанский абонент на праздниках покидал пределы региона. Большинство жителей края проводили почти все время дома или в торгово-развлекательных центрах, сообщили в пресс-службе ПАО «МТС».

В сеть 4G выходили в два раза больше, чем в 2017 году. Активными пользователями интернета на праздниках были жители Краснодара. Также интернет часто использовали жители Белореченского, Динского, Северского и Усть-Лабинского районов.

В новогоднюю ночь и последующие праздники мобильной связью активно пользовались краснодарцы, армавирцы и жители Красноармейского района. Голосовой трафик в сетях 2G и 3G в новогодние каникулы снизился на 3% по сравнению с прошлым годом. В то же время до 50% увеличилось число интернет-звонков через VoLTE, WiFi-Сalling и мессенджеры.

Пик звонков, СМС и сообщений в мессенджерах пришелся на 1:00 1 января. В ночь с 31 декабря да 1 января кубанские абоненты звонили в основном по краю, а также в Москву. За пределы страны чаще всего звонили на Украину, в Армению и Узбекистан.