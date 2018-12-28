Компания АСК сдала очередной литер в краснодарском ЖК «Премьера»

Группа компаний АСК закончила строительство литера 4 в жилом комплексе «Премьера» в Краснодаре

Церемония передачи ключей состоялась 28 декабря. Для будущих жильцов застройщик организовал праздник со сладкими угощениями и новогодним поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки.

«Комплекс пользуется большим спросом, квартиры в литере 4 были распроданы еще задолго до завершения строительных работ», — отметила Шестаченко.

ЖК «Премьера» находится на улице Автолюбителей, проектом предусмотрено возведение семи 19-этажных домов. Сейчас заселены три литера. На территории ЖК есть спортивные площадки, автостоянка, супермаркет и другие объекты. В рамках проекта компания АСК построила скейт-парк, где проводят время дети и подростки со всего района.

Инна Шестаченко отметила, что 2018 год для компании стал знаковым — застройщик укрепил позиции на рынке, увеличил объемы строительства и ввода жилья в эксплуатацию.

«Ключи от квартир в этом году получили дольщики жилых комплексов "Марсель 2", "Спортивный парк", "Аквамарин". Наши планы на будущий год еще более масштабные. Мы готовим запуск сразу нескольких новых проектов, планируем улучшать благоустройство наших жилых комплексов в соответствии с последними трендами, повышать уровень работы с покупателями», — заключила гендиректор компании.