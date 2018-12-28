В Краснодаре открыли новый центр обслуживания корпоративных клиентов «Ростелекома»

В Краснодаре состоялось открытие нового офиса по обслуживанию корпоративных клиентов компании «Ростелеком»

В центре клиенты могут получить консультации, а также подключить сервисы и услуги. В помещении есть терминалы для входа в личный кабинет и проведения операций онлайн. Имеется отдельная переговорная комната, оснащенная презентационным оборудованием.

«Это первый на Кубани центр для корпоративных клиентов нового формата. Мы постарались создать условия для максимально комфортного посещения: современно оформленное помещение, квалифицированные специалисты, быстрое обслуживание, уютная переговорная. Несмотря на активное развитие удаленных онлайн-каналов, личные контакты по-прежнему актуальны», — отметила замдиректора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Светлана Назарова.

В офисе организована электронная очередь. В демо-зоне можно попробовать сервисы «Видеонаблюдение», «Wi-fi с СМС-авторизацией», «Виртуальная АТС», «Интерактивное ТВ».

В пресс-службе «Ростелекома» отметили, что многие клиенты выбирают пакетные предложения, где собрано несколько услуг по сниженной цене. Одно из них — «Быть в плюсе», предлагающее пользователям подключить традиционные и цифровые услуги единым пакетом с одним счетом.

«"Ростелеком" может разработать оптимальные по цене и качеству предложения для клиентов и обеспечить им техническую возможность подключения услуг по высокоскоростным каналам. Я решил, что нам стоит подключить и корпоративную сотовую связь от "Ростелекома", планируем оформить более 100 сим-карт», — сказал генеральный директор «IT-Ipark» Илья Бунин.

Новый офис находится на улице Красной, 59, в здании макрорегионального филиала компании. Он работает без перерывов с 8:00 до 18:00, выходные — суббота и воскресенье.