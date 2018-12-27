Более 8 тыс. кубанских студентов не получили социальную стипендию

В Краснодарском крае учреждения профессионального образования не выплатили социальную стипендию более 8 тыс. студентов

Об этом 27 декабря сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко на заседании комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике. Участники рассмотрели итоги проверок Контрольно-счетной палаты.

По словам спикера ЗСК, задолженность по социальным стипендиям составила более 60 млн рублей. В Краснодарском монтажном техникуме долги по стипендиям составляли более 900 тыс. рублей. Также в этом колледже комиссия выявила более 400 нарушений и недостатков на 19 млн рублей, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Первый заместитель краевого минобрнауки Сергей Пронько пояснил, что в ведомстве сейчас принимают меры по исправлению нарушений. Он отметил, что задолженность по стипендиям погашена. В кратчайшие сроки социальную стипендию выплатят и студентам в других учреждениях.

Кроме того, комиссия выявила, что краевое министерство физической культуры и спорта ненадлежащим образом проконтролировало эффективность использования бюджетных денег. Так, в 6 из 11 проверенных подведомственных учреждений неэффективно использовали субсидии на 40 млн рублей.

Первый замминистра физической культуры и спорта Сергей Мясищев уточнил, что ведомство работает над исправлением ситуации. Юрий Бурлачко обратил внимание министерства на ряд объектов-долгостроев, имеющихся в его ведении.