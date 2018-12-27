Арт-объект «Волшебный новогодний шар» появится на курорте «Роза Хутор»

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» стал участником всероссийской акции телеканала «Россия», в рамках которой на площади Мзымта установят арт-объект

Инсталляция «Волшебный новогодний шар» будет находиться на «Роза Хутор» с 29 декабря до 14 января. Посетители курорта смогут проводить фотосессии внутри «Волшебного новогоднего шара» со снежинками. Кроме Сочи подобные арт-объекты появятся в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Казани.

Для гостей курорта подготовят развлекательную программу. Днем 31 декабря на большом экране на площади Роза покажут русское новогоднее кино, затем там же на сцене, выступят Рождественский хор, кавер-группа, диджеи и другие артисты.

В многофункциональном концертном зале «Роза Холл» покажут новогодний детский спектакль «Волшебный будильник». Это театрально-цирковое представление с фокусами от Бабы Яги, шоу мыльных пузырей, трюками от черепашки Ниндзя, укрощением четырехметровых питонов от Пиявки и акробатическим перфомансом Человека-паука, рассказали в пресс-службе «Роза Хутор».

Среди других новогодних развлечений для детей: детский каток «Пингвиния» в Ледовом дворце «Роза Хутор», центр «Корпорация шалостей» с батутным парком, скалодромом, сухим аквапарком и образовательной зоной.

Взрослые и дети смогут посетить музей археологии. Основу его экспозиции составляет исторический материал, полученный в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов на территории «Роза Хутор».

Вечером 31 декабря на главной площади курорта устроят концерт группы «Ума Турман» и фейерверк. Вход свободный.

Зона вечернего катания на «Роза Хутор» 31 декабря закроется в 22:00. 1 января трассы курорта начнут работу в стандартном режиме.