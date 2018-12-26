Из-за камнепада в Севастополе частично перекрыли трассу

Крым

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В Севастополе 26 декабря ограничили движение на трассе из-за обрушения горной породы

ЧП произошло в 14:48 в районе поселка Ласпи, на трассе Севастополь — Ялта. Там произошел обвал грунта и камней.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На трассе перекрыта одна полоса, введено реверсивное движение. На месте работают аварийные службы города, спасатели, полицейские и дорожники, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

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