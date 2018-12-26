Дилерский центр Bentley Krasnodar провел предновогодний званый ужин с клиентами

В преддверии Нового года дилерский центр Bentley Krasnodar собрал владельцев автомобилей английского бренда на званый ужин

Мероприятие прошло в ресторане Fratelli и было посвящено знакомству с традициями винных вечеров. Также ужин был приурочен к выходу в 2018 году нового Bentley ContinentalGT — автомобиля класса Gran Turismo. Гости могли познакомится с ними перед мероприятием, на котором представили винную карту и праздничный фуршет. Сомелье ресторана рассказала о классических белых и красных винах, подходящих к ним блюдах и особенностях разных сортов винограда, которые выращивают для создания вин.