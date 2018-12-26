Дилерский центр Bentley Krasnodar провел предновогодний званый ужин с клиентами
В преддверии Нового года дилерский центр Bentley Krasnodar собрал владельцев автомобилей английского бренда на званый ужин
Мероприятие прошло в ресторане Fratelli и было посвящено знакомству с традициями винных вечеров. Также ужин был приурочен к выходу в 2018 году нового Bentley ContinentalGT — автомобиля класса Gran Turismo. Гости могли познакомится с ними перед мероприятием, на котором представили винную карту и праздничный фуршет.
Сомелье ресторана рассказала о классических белых и красных винах, подходящих к ним блюдах и особенностях разных сортов винограда, которые выращивают для создания вин.
Руководитель PR-направления компании КЛЮЧАВТО Виктория Кирилишина, подводя итоги года, отметила, что он был достаточно насыщенным для бренда Bentley и официального представителя на юге страны — Bentley Krasnodar.
«Мы презентовали новую модель и готовимся к торжественному событию — 100-летию английской марки. В преддверии праздничных событий мы пригласили на званый ужин владельцев автомобилей Bentley, чтобы поблагодарить за выбор марки и создать торжественную атмосферу», — отметила Виктория Кирилишина.
Напомним, новый Bentley ContinentalGT оснащен обновленным шестилитровым двигателем W12 TSI мощностью 635 лошадиных сил и 900 Н·м крутящего момента в сочетании с восьмиступенчатой коробкой передач. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, его максимальная скорость достигает 333 км/ч. Интерьер нового Continental GT — пространство для ценителей современной роскоши, созданное вручную с применением натуральных материалов.
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