В Краснодаре застройщик АСК сдал два литера ЖК «Марсель 2»

В Краснодаре группа компаний АСК в декабре ввела в эксплуатацию литеры 3 и 5 жилого комплекса «Марсель 2»

ЖК «Марсель 2» находится в поселке Новознаменском. Строительство ведется по монолитно-кирпичной технологии. В двух литерах сданы квартиры общей площадью 7 тыс. кв. метров. 20 декабря компания устроила праздник для будущих жильцов, им раздали ключи от квартир.

Проект ЖК «Марсель 2» предусматривает строительство девяти восьмиэтажных домов. Литеры 1, 2, 4, 6 и 8 планируют сдать в четвертом квартале 2019 года.

«В жилом комплексе "Марсель 2" есть собственный зеленый двор. На территории запланирована универсальная огороженная спортивная площадка с прорезиненным покрытием. В 10–15 минутах находятся крупные ТРЦ и гипермаркеты, школы, детские сады, — рассказала генеральный директор АСК Инна Шестаченко. — Еще в числе преимуществ жилого комплекса — комфортные планировки, хорошая звукоизоляция и просторные застекленные лоджии».

Квартиры в ЖК «Марсель 2» продаются с готовым ремонтом, мебелью и техникой, там заранее проводится интернет, устанавливается домофон, индивидуальные приборы учета тепла и воды.

Инна Шестаченко отметила, что в этом жилом комплексе чаще всего покупают квартиры жители Краснодарского края и других регионов страны — таких жильцов в «Марсель 2» около половины. Их средний возраст — 30-40 лет.

В 2018 году АСК увеличила объемы строительства более чем на 60%. По этому показателю застройщик занимает четвертое место в регионе, сообщили в пресс-службе АСК.